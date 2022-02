Anne Roumanoff dans un duo inédit face aux Bodin's dans Les 30 Duos Comiques préférés des Français

Le samedi 12 février 2022 sera synonyme d'humour pour France 2. Ce soir, la chaîne diffuse l'émission Les 30 Duos Comiques préférés des Français. Un programme présenté par Laurence Boccolini qui promet de nouveaux beaux moments.

L'ancienne présentatrice de TF1 a investi La Seine Musicale pour une grande soirée inédite pleine d'humour, au cours de laquelle elle dévoilera le classement des 30 Duos Comiques préférés des Français, selon un grand sondage Ifop. Au cours de la soirée, les téléspectateurs auront aussi le plaisir de (re)découvrir des binômes qui se succèderont tout au long de la soirée sur scène, ou en archives. Après avoir cartonné avec leur spectacle inédit Bienvenue chez les Bodin's sur M6 (4,8 millions de téléspectateurs) Vincent Dubois (qui joue Maria) et Jean-Christian Fraiscinet (qui interprète Christian) feront une fois de plus le show, mais sur France 2 cette fois-ci.

Un autre duo emblématique a accepté l'invitation de Laurence Boccolini : Les Chevaliers du Fiel (Éric Carrière et Francis Ginibre). Pour l'occasion, ils seront dans la peau d'employés municipaux. Les Décaféinés (Rémi Deval et Clément Parmentier), Giroud et Stotz (Cécile Giroud et Yann Stotz), Les Frères Taloche (Bruno et Vincent Counard), puis Sandrine Alexis et Régis Mailhot ont également répondu présent.

Les téléspectateurs auront aussi de belles surprises puisque pour Les 30 Duos Comiques préférés des Français, des duos d'humoristes spécialement formés pour l'occasion. Ainsi, Anne Roumanoff a eu le plaisir de donner la réplique à Christelle Chollet. Il a aussi été annoncé que Vincent Dedienne et Pierre Palmade seront partenaires.

Le public aura aussi le plaisir de retrouver Catherine et Liliane (Alex Lutz et Bruno Sanches), Chevallier et Laspalès (Philippe Chevallier et Régis Laspalès), Laurent Gerra et Virginie Lemoine, le Palmashow, Gad Elmaleh et Kev Adams, Éric et Ramzy ou encore Omar Sy et Fred Testot selon le communiqué de presse.

Rendez-vous à partir de 21h10, sur France 2, pour Les 30 Duos Comiques préférés des Français.