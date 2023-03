Diaporama : Antoine Griezmann : Sa fille Mia déjà polyglotte à 6 ans, elle bluffe sa mère !

Mia, la fille d'Antoine Griezmann impressionne sa mère ! Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

La star des Bleus et l'heureux papa de 3 beaux enfants, Mia, Amaro et Alba, qu'il a eu avec sa femme, Erika Choperena Antoine Griezmann de l'Atletico de Madrid lors du match de la Liga Santander opposant le FC de Gérone à l'Atletico de Madrid à l'Estadio Municipal Montilivi de Gérone, Espagne, 13 mars 2023. L'Atletico a agagné 1-0.. © David Ramirez/DAX/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press/Bestimage

4 / 14