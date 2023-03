Antoine Griezmann : Sa fille Mia déjà polyglotte à 6 ans, elle bluffe sa mère !

Si pour certains apprendre une langue est un véritable défi, pour Mia, la fille d'Antoine Griezmann et Erika Choperena, cela paraît d'une simplicité folle ! Il faut dire que la petite fille a de la chance, puisqu'elle est née en Espagne, à Madrid, il y a 6 ans de cela, d'une mère espagnole. De plus, son père n'est autre qu'un des plus grands footballeurs français en activité. À 31 ans, le milieu de terrain fait bien évidemment partie de la nouvelle liste des Bleus que vient d'annoncer Didier Deschamps ce 16 mars. Avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, va d'ailleurs se poser la question du capitanat en équipe de France et il reste à savoir qui de Kylian Mbappé ou lui va en hériter.

Une question à laquelle devra répondre le sélectionneur, en attendant, Antoine Griezmann coule des jours heureux du côté de Madrid avec sa petite famille. Papa de 3 beaux enfants, il est d'ailleurs récemment revenu en France pour assister à un bel évènement, l'intronisation de sa statue au musée Grévin. Pour l'occasion, il était accompagné de toute sa famille, mais également de Mia et Amaro (3 ans), qui partagent avec leur petite soeur Alba (1 an et demi) la même date d'anniversaire. Si Amaro et Alba sont encore petits, Mia est déjà une grande fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Récemment, Erika Choperena a partagé plusieurs photos de sa petite qui a choisi d'adopter un look de skateuse ces derniers temps.

Mia à l'aise en français, espagnol et... en anglais !

Très proche de ses enfants, la jeune mère de famille aime bien partager des moments de vie avec eux où les faire participer à ses projets. Depuis quelques temps, la femme d'Antoine Griezmann a lancé sa propre marque de vêtements pour enfant et pour l'une des vidéos, elle a choisi de laisser Mia faire l'interview de 2 petites filles. L'occasion de se rendre compte que la fille du footballeur est également très à l'aise en anglais. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), Erika a publié un court extrait de ce moment en ajoutant "Mia, la journaliste" et un emoji coeur. On peut se rendre compte que son accent est impeccable ! Sur une deuxième vidéo, elle change sans aucun problème pour l'espagnol, ce que sa mère adore. "Une journaliste bavarde", ajoute-t-elle, bluffée de sa petite.