Diaporama Aure Atika radieuse, Mareva Galanter zen... Pluie de stars pour la collection Damart x YUJ

Exclusif - Sandrine Quétier, guest, Laurie Cholewa - Damart lance une collection capsule avec YUJ (1ère marque de vêtements de yoga Française éco-responsable) à Paris le 12 octobre 2021.À l' ’hôtel HOY de la rue des Martyrs, C.Gaigneux Directeur Général de Damart Group et H.Duval fondatrice de la marque de yoga Yuj Paris, ont révélé la collection capsule Damart x Yuj Paris à la presse et à plusieurs personnalités. De l’innovation, Damart ? Toujours ! Cet hiver, l’inventeur du Thermolactyl affiche son coup de foudre pour YUJ, la marque « phénomène" des yogis urbains en co-éditant une capsule zen, technique et éthique intitulée « Serenity". Et pour les fans de vintage, Damart réinvente ses pièces les plus iconiques en mode homewear et ski pour toute la famille. Tout schuss vers un hiver zen, confort et stylé ! © Veeren/Bestimage

