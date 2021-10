Aure Atika radieuse, Mareva Galanter zen... Pluie de stars pour la collection Damart x YUJ

Ce mardi 12 octobre 2021, à l'hôtel HOY (Paris), toutes les stars du PAF étaient réunies afin d'assister à la présentation privée de la collection capsule entre le groupe de textile français Damart et la marque yoga Yuj Paris. Une ligne de vêtements faite pour les aficionados de yoga, bien évidemment, mais également pour les fans d'une mode beaucoup plus éthique.

Sur place, on a pu y retrouver la comédienne Aure Atika à l'affiche de la série Un homme d'honneur sur Disney +. Et face aux photographes, l'actrice de 51 ans a affiché une mine lumineuse ainsi qu'une peau sans défaut. Laurie Cholewa, quant à elle, a visiblement été conquise par cette collection. Sur place, elle a d'ailleurs rapidement essayé un des produits proposés : une doudoune bleue claire avec laquelle elle a fait crépiter les flashs des photographes. Aux côtés de Sandrine Quétier et d'Axelle Laffont, l'animatrice de 40 ans était visiblement très bien accompagnée.

Toutefois, s'il y a bien une star qui s'est faite remarquée lors de cet évènement, c'est définitivement Mareva Galanter. Car après la présentation de la collection capsule, les stars ont ensuite eu l'opportunité de suivre un véritable cours de yoga. Un moment placé sous la zénitude absolue durant lequel elles ont pu relâcher le stress accumulé au quotidien. Une activité très appréciée par la maman de Manava qui, après la séance, s'est même amusée à se faire photographier dans une posture de yoga. Preuve qu'à 42 ans, l'ancienne reine de beauté ne manque visiblement pas d'humour !

Une collection encourageant le bien-être

Au sein de cette collection capsule, les stars ont pu découvrir au total près de neuf pièces mixtes fabriquées exclusivement par des matériaux éco-responsables. On y retrouve des vêtements et accessoires éthiques faits pour les yogis. Collection disponible au public dès le 1er novembre prochain dans toutes les boutiques Damart, sur damart.fr ainsi que chez YUJ.