Diaporama : Ayem Nour bloquée au Maroc : elle crée la surprise... en prenant la défense de son ex

Ayem Nour bloquée au Maroc : elle crée la surprise... en prenant la défense de son ex

Ayem Nour - Personnalités à la soirée "La grande soirée du cinéma français, We are Infinite" à la Maison de l'Amérique Latine à Paris. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau

Ayem Nour défend son ex Vincent Miclet, taclé par un internaute sur son physique - Instagram © Instagram

Ayem Nour et son compagnon Vincent Miclet - Montée des marches du film "Inside Out" (Vice-Versa) lors du 68 ème Festival International du Film de Cannes, à Cannes le 18 mai 2015. © BestImage

Ayem Nour - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage 21th NRJ Music Awards ceremony in Cannes on november 9, 2019. © BestImage

Ayem Nour et son compagnon Vincent Miclet - Montée des marches du film "Inside Out" (Vice-Versa) lors du 68 ème Festival International du Film de Cannes, à Cannes le 18 mai 2015. © BestImage

Exclusif - Ayem Nour - Soirée "Masterclass - Les secrets du métier d'influenceur" à Paris, le 9 décembre 2019. © Veeren/Bestimage No web No blog pour Belgique/Suisse © BestImage

14 / 15