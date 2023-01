Ayem Nour bloquée au Maroc : elle crée la surprise... en prenant la défense de son ex

Depuis le 15 novembre dernier, Ayem Nour se retrouve mêlée à une bien sombre histoire. A cette période, elle était accusée par son ex Vincent Miclet d'avoir enlevé leur enfant Ayvin (6 ans) au Maroc. Finalement, après s'être rapprochée des autorités locales, l'ancienne candidate de télé-réalité réussissait à obtenir la garde de son fils. Problème, Vincent Miclet s'emparait en parallèle du passeport du petit garçon et refusait de le rendre. Ayem Nour et Ayvin se retrouvent donc bloqués au Maroc depuis plusieurs semaines. Depuis, elle exprime toute sa peine et sa frustration quotidienne sur ses réseaux sociaux.

Elle s'en sert également pour attaquer directement et publiquement Vincent Miclet et "laver leur linge sale" comme elle l'expliquait. Mais si Ayem Nour ne porte clairement plus l'homme d'affaires dans son coeur, elle n'accepte néanmoins pas toutes les critiques à son encontre. Notamment celles autour de son physique. Alors qu'elle s'adonnait à une séance de questions/réponses sur Instagram mercredi 11 janvier 2022, lors de laquelle elle a pu évoquer sa situation financière, l'ex-meilleure amie de Nabilla a été forcée de recadrer un internaute qui se permettait une remarque désagréable. "Heureusement, grâce à toi, ton fils est magnifique, parce que vu la tête du père, c'était pas gagné", lui a-t-il écrit, pensant certainement lui apporter une forme de soutien.

Mais raté, Ayem Nour a fermement condamné cette intervention. "Alors ça, je ne cautionne pas du tout mais alors pas du tout ! C'est même pas drôle en plus. C'est petit, méchant, et sans intérêt. Si ton seul critère de sélection pour faire un enfant c'est le physique, ta vie doit être bien triste ma belle. Le physique d'un homme n'a jamais prouvé que cela ferait de lui un bon père. Et puis les goûts, ça ne se discute pas, en revanche, la bêtise, ça se cultive visiblement", a-t-elle lâché sans retenue, bien décidée à ne pas tomber dans la facilité.