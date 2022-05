Diaporama : Benjamin Biolay stylé à Cannes : il affiche son vernis à ongles et une chevalière clinquante

Benjamin Biolay (membre du jury Un Certain Regard), Valeria Golino, présidente du jury Un Certain Regard - Montée des marches du film " Un petit frère " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 27 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage

8 / 11

Shawn Mendes (la veste ouverte) à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York City, New York, Etats-Unis, le 13 septembre 2021.