Benjamin Biolay stylé à Cannes : il affiche son vernis à ongles et une chevalière clinquante

Noir c'est noir pour Benjamin Biolay. Aperçu lors de la montée des marches du film Un petit frère lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le musicien de 49 ans a cédé à une nouvelle tendance mode repérée sur de nombreux hommes sur le tapis rouge depuis plusieurs semaines : la manucure colorée. Le vernis à ongles devient désormais un véritable accessoire pour ces messieurs qui ne se privent plus d'en mettre.

Pour le frère de Coralie Clément, le choix a été vite fait ! Le compositeur de Sans viser personne a choisi un noir de jais intense et profond qu'il a appliqué sur le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de ses mains. Pour ajouter encore un peu plus un côté rock à son look (mais surtout à ses mains), l'ex-mari de Chiara Mastroianni a ajouté une grosse chevalière argentée ornée d'un énorme diamant à son auriculaire de la main droite.

Avant Benjamin Biolay, plusieurs stars masculines ont opté pour le nail art sur tapis rouge. Ce fut notamment le cas deShawn Mendes et Evan Mock lors du Met Gala célébré en mai 2022 (voir diaporama). Shawn Mendes avait alors opté pour un vernis bleu posé, non par lui-même, mais par la célèbre nail artist Betina Goldstein. "Nous voulions nous inspirer du look Tommy Hilfiger de Shawn et le faire ressortir dans ses ongles, ce qui a donné un look bleu marine mat" avait-elle confié.

De son côté, Evan Mock portait également des ongles noirs qu'il avait pris soin de mettre en valeur lors de ce même événement. Ce ne sont pas les seuls puisqu'Anderson Paak avait opté pour une manucure pailletée tandis que Joe Jonas avait choisi une manucure dépareillée au bras de sa chérie Sophie Turner.