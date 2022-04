Diaporama Bernard de la Villardière et sa femme Anne : Rare sortie du couple avec les VIP pour un gala qui récolte gros !

Exclusif - Eve von Romberg, Sandrine et Olivier Kretz, Martin Kretz, Majo (la grand-mère), Valentin Kretz et sa femme Charina Sarte, Louis Kretz - Soirée de gala des 50 ans de la Fondation Claude Pompidou à l'Hôtel Marcel Dassault à Paris le 12 avril 2022. @Rachid Bellak / LMS / Bestimage

26 / 48

Sandrine et Olivier Kretz, Valentin et sa femme Charina Sarte, Martin et sa femme Eve von Romberg et Louis - Soirée de gala des 50 ans de la Fondation Claude Pompidou à l'Hôtel Marcel Dassault à Paris le 12 avril 2022. @Rachid Bellak / LMS / Bestimage