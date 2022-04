Bernard de la Villardière et sa femme Anne : Rare sortie du couple avec les VIP pour un gala qui récolte gros !

C'est à l'Hôtel Marcel Dassault, au rond-point des Champs Elysées, que s'est tenue le mardi 12 avril 2022 la soirée de gala des 50 ans de la Fondation Claude Pompidou. Un chic évènement animé par le journaliste Frédéric Taddeï et qui était organisé ainsi que financé par Monique Pozzo di Borgo, Natacha Dassault et Marie-Héléne Habert-Dassault. Les VIP ont répondu à l'appel !

La soirée de gala a réuni des personnalités de tous horizons autour d'une vente aux enchères au profit de la Fondation, orchestrée par le commissaire-priseur d'Artcurial, Arnaud Oliveux, en présence d'Alain Pompidou Président de la Fondation et son épouse Nicole, de Laurent Dassault, Victor Habert-Dassault, David de Rothschild et de Richard Hutin, directeur général de la Fondation Claude Pompidou.

De nombreuses célébrités étaient également présentes pour soutenir cette cause : l'actrice sarde Caterina Murino accompagnée de son compagnon Edouard Rigaud, l'actrice Elisa Servier accompagnée de Manuel Gélin, l'actrice franco-américaine Béatrice Rosen, le journaliste et présentateur star de M6 Bernard de la Villardière et son épouse Anne, le couple faisant ainsi une rare sortie mondaine, l'ancien président de la FIA Jean Todt, la présentatrice Daniela Lumbroso et son mari Eric Ghebali, la journaliste Carole Bellemare, l'humoriste Anne Roumanoff et la famille Kretz filmée durant la soirée pour un des épisodes de leur série L'Agence (une série immobilière que l'on retrouve sur Netflix).

Citons aussi la présence à cette soirée du candidat malheureux à la primaire des Républicains Eric Ciotti accompagné de sa femme Caroline, Nelson Monfort et son épouse Dominique, le journaliste Olivier Galzi, Robert Namias et Anne Barrére, Philippe Douste-Blazy et son épouse Marie- Laure, le prince Joachim Murat et sa femme Yasmine, ou encore Didier Audebert (Président de LET ME SEE SAS) auteur du Quotient d'utilité et animateur sur Sud Radio de l'émission Devenir plus utile. Tous ont pu apprécier cette soirée qui s'est terminée au son du piano avec la remise d'un chèque record de 600 000 euros au profit des actions de la Fondation Claude Pompidou.

Cette fondation créée par l'épouse de l'ancien président Georges Pompidou, est la seule fondation de femmes de présidents toujours en activité. Grâce à ses centres répartis en France, et ses équipes de bénévoles, elle vient en aide aux enfants handicapés, aux malades d'Alzheimer, aux personnes atteintes d'autisme et aux personnes vulnérables.