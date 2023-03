Diaporama : Bernard de La Villardière travaille avec ses enfants, une pratique "décriée" en France mais qu'il défend

Et le mari d'Anne de Savignac a recruté ses deux aînés dans sa société de production, Ligne de front. Bernard de la Villardière et sa femme Anne - Célébrités dans les tribunes des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 1er juin 2022. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 15