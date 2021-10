Diaporama Bertrand Cantat impliqué dans une nouvelle polémique : un projet fait beaucoup réagir

Exclusif Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Cenon. © Patrick Bernard/ Bestimage

Les 29 et 30 mars 2013 au 104, a Paris, plusieurs artistes ont rendu un nouvel hommage a Alain Bashung avec le spectacle "Dernieres nouvelles de Frau Major". Etaient presents Brigitte Fontaine, Chloe Mons, Albin de la Simone, Bertrand Cantat, Christophe Miossec et Kent, ainsi que son guitariste Yan Pechin

Exclusif - Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Cenon, le 22 septembre 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage

Exclusif - Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Cenon, le 22 septembre 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage

Les 29 et 30 mars 2013 au 104, a Paris, plusieurs artistes ont rendu un nouvel hommage a Alain Bashung avec le spectacle "Dernieres nouvelles de Frau Major". Etaient presents Brigitte Fontaine, Chloe Mons, Albin de la Simone, Bertrand Cantat, Christophe Miossec et Kent, ainsi que son guitariste Yan Pechin.

Exclusif - Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Cenon, le 22 septembre 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage

12 / 15

Exclusif - Prix Spécial - No Web - Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Son nouveau spectacle de lecture (Condor Live) est tiré du livre "Condor" de Caryl Ferey. C'est une oeuvre allégorique et hallucinée, d'un couple fuyant la mort dans le Chili d'après Pinochet. Cenon, le 22 septembre 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage