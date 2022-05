Diaporama : Blake Lively, Kim Kardashian, Brooklyn Beckham... pluie de couples au Met Gala 2022

1 / 33 Blake Lively, Kim Kardashian, Brooklyn Beckham... pluie de couples au Met Gala 2022

2 / 33 Ryan Reynolds et Blake Lively - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala : In America: An Anthology of Fashion" à New York.





3 / 33 Joshua Jackson et sa femme Jodie Turner-Smith - Les célébrités quittent leurs hôtels pour se rendre à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





4 / 33 Travis Barker et Kourtney Kardashian arrivent au Met Gala 2022. Photo : Doug Peters/Doug Peters. Unique Reference No. 66682293 ...

5 / 33 Joshua Jackson et sa femme Jodie Turner-Smith - Les célébrités quittent leurs hôtels pour se rendre à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





6 / 33 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





7 / 33 Brooklyn Beckham et Nicola Peltz au Met Gala. Photo by DNphotography/ABACAPRESS.COM

8 / 33 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





9 / 33 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





10 / 33 Carey Mulligan arrivent au 2022 Met Gala. Photo by DNphotography/ABACAPRESS.COM

11 / 33 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





12 / 33 Ryan Reynolds et Blake Lively - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





13 / 33 Brooklyn Beckham et Nicola Peltz arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS ...

14 / 33 Travis Barker et Kourtney Kardashian arrivent au Met Gala 2022. Photos : Doug Peters/EMPICS

15 / 33 Blake Lively et Ryan Reynolds - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





16 / 33 Travis Barker et Kourtney Kardashian arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS

17 / 33 Blake Lively et Ryan Reynolds - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





18 / 33 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





19 / 33 Blake Lively - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





20 / 33 Hugh Jackman and Deborra-Lee Furness arriving at The Met Gala 2022. This years theme is In America, An Anthology of Fashion. The dress code is Gilded Glamour. Held at The Metropolitan Museum of Art, New York. Credit: Doug Peters/EMPICS ... The Met Gala ... 03-05-2022 ... New York ... USA ... Photo credit should read: Doug Peters/Doug Peters. Unique Reference No. 66687190 ...

21 / 33 Travis Barker et Kourtney Kardashian arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS

22 / 33 Blake Lively - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





23 / 33 Joe Jonas et Sophie Turner - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





24 / 33 Kaia Gerber, Austin Butler - Les célébrités quittent leurs hôtels pour se rendre à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





25 / 33 Joe Jonas et Sophie Turner - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





26 / 33 Brooklyn Beckham et Nicola Peltz arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS

27 / 33 Adrian Brody et Georgina Chapman arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS.

28 / 33 Brooklyn Beckham et Nicola Peltz arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS

29 / 33 Carey Mulligan et Marcus Mumford arrivent au Met Gala 2022. Credit: Doug Peters/EMPICS

30 / 33 Brooklyn Beckham and Nicola Peltz arrivent au Met Gala 2022 à New York City, USA. Photo by DNphotography/ABACAPRESS.COM

31 / 33 David Harbour et Lily Allen - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.





32 / 33 David Harbour et Lily Allen - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.