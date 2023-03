Diaporama : Bruce Willis, sa santé très dégradée : son ex Demi Moore dévoile de récentes images rassurantes

1 / 17 Bruce Willis, sa santé très dégradée : son ex Demi Moore dévoile de récentes images rassurantes

2 / 17 Pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, des images de Bruce Willis ont été partagées sur les réseaux sociaux Bruce Willis - Les célébrités lors de la première du film 'Brooklyn Affairs' à l'occasion de la 57ème édition du Festival du Film de New York. © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

3 / 17 A l'occasion de ses 68 ans fêtés ce 19 mars, l'acteur était entouré de sa femme, de son ex-femme Demi Moore et de ses 5 filles : Mabel, Evelyn, Tallulah, Rumer et Scout Emma Heming-Willis et son mari Bruce Willis à la soirée The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer au théâtre Lynwood Dunn à Hollywood, le 5 avril 2017 © CPA/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

4 / 17 Sur Instagram, Demi Moore a partagé une vidéo de toute la famille entourant Bruce, debout et chantant même gaiement sur le titre Happy Birthday Demi Moore s'exprime au sujet de sa couverture nue et enceinte de Vanity Fair alors qu'elle apparaît à l'émission "The Tonight " © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 17 Une vidéo qui fait plaisir à voir après les dernières nouvelles peu réjouissantes donnés par les proches Exclusif - Bruce Willis tourne une publicité pour Europa Poolside à Miami le 24 mai 2016. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

6 / 17 Wilfried Gliem, cousin de Bruce Willis, révélait que l'état de l'acteur ne faisait qu'empirer : " Ses mouvements sont très ralentis, avec une agressivité constante. Il n'est plus capable de tenir une conversation normale. Ce comportement est typique des patients qui souffrent de la même maladie." Bruce Willis à la sortie de la première de "Glass" à Londres, le 9 janvier 2019. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 17 Sa femme Emma Heming a même posté une vidéo d'elle, en pleurs, en référence à son mari et à la maladie face à laquelle elle n'avait d'autres choix que de se battre... Bruce Willis et sa femme Emma Heming - Rumer Willis (la fille de Bruce Willis et Demi Moore) gagne Dancing with the stars à Hollywood! © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

