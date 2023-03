Bruce Willis, sa santé très dégradée : son ex Demi Moore dévoile de récentes images rassurantes

Quand les médecins ont annoncé à Bruce Willis et ses proches qu'il était atteint d'un trouble du système nerveux incurable appelé aphasie, le clan est tombé des nues. Difficile d'imaginer qu'à 68 ans, celui qui a incarné tant de héros et de personnages au grand coeur aussi gentils qu'imbattables, puisse plier face à la maladie. Pour l'heure, Bruce Willis est encore loin de se laisser abattre. C'est d'ailleurs au sein de toute sa petite famille qu'il a célébré son anniversaire ce dimanche 19 mars.

Emma Heming et leurs deux filles, Mabel et Evelyn, 10 et 8 ans, Demi Moore, Tallulah, Scout et Rumer étaient présentes autour de lui pour lui chanter comme il se doit un très joyeux anniversaire. Cette scène, pleine d'amour et de tendresse, a été immortalisée par Demi Moore en personne et postée sur son compte Instagram. Et pour la première fois depuis que la maladie lui a été diagnostiquée, Bruce Willis apparaît. Debout près de sa femme, il pousse même la chansonnette ! Des images qui rassurent et font plaisir à voir après les dernières nouvelles pas vraiment réjouissantes partagées par les proches.