Bruce Willis gravement malade : sa femme craque, en pleurs, et dévoile des images inédites bouleversantes

Quand une maladie se déclare et que les médecins annoncent le diagnostic, les victimes sont nombreuses. Outre le patient en question, les proches de ce dernier sont aussi impactés. Il y a près d'un an, le couperet est tombé. Après des tournages sur lesquels Bruce Willis s'était montré désorienté et perdu, des examens médicaux révélaient que le héros de Sixième Sens était atteint d'aphasie. Cette maladie, peu connue, correspond un trouble du système nerveux incurable, impactant progressivement les facultés de communication : "La personne ne peut plus parler, n'a plus le langage, donc non seulement elle ne s'exprime plus mais elle a aussi des difficultés pour comprendre ce que dit l'autre" révélait un spécialiste. Face à la maladie, Bruce Willis n'est pas seul. Il est même très bien entouré par les femmes de sa vie : son ex Demi Moore et leurs trois filles, Rumer, Scout et Tallulah (34, 31 et 29 ans) ainsi qu'Emma Heming, son épouse, et leurs deux enfants Mabel et Everly, 10 et 8 ans. Aussi fortes soient-elles, toutes sont affectées par le mal qui touche l'un des hommes les plus importants de leur vie. Sa femme la première.

Emue par les messages d'amour et de soutien qu'elle a pu recevoir après la nouvelle, elle l'était d'autant plus de constater les nombreux mots d'encouragement reçus par l'acteur et les proches ce dimanche 19 mars, jour des 68 ans de son mari. Pour l'occasion, la belle brune a posté une vidéo sur laquelle des images de Bruce, en famille, avec ses filles ou faisant le clown en solo, étaient réunies. Les fans n'étaient pas mécontents de découvrir ce beau clin d'oeil, teinté d'énormément d'émotions de la part d'Emma. Cette dernière s'est d'ailleurs confiée sans filtre sur leur combat quotidien depuis que l'aphasie s'est invitée chez eux et ce n'est pas toujours rose contrairement à ce que beaucoup peuvent penser.