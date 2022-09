Diaporama : Camilla blessée : en détresse aux côté du roi Charles III, un moment délicat capté en vidéo

1 / 27 Camilla blessée : en détresse aux côté du roi Charles III, un moment délicat capté en vidéo

2 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, à la sortie du Parlement gallois après avoir reçu les condoléances officielles des députés à la suite du décès de la reine Elizabeth II, à Cardiff, Pays Galles.

3 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, arrivent à une réceptions organisée pour les associations caritatives au château de Cardiff. Le 16 septembre 2022.





4 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, à la sortie du Parlement gallois après avoir reçu les condoléances officielles des députés à la suite du décès de la reine Elizabeth II, à Cardiff, Pays Galles, Royaume Uni, le 16 septembre 2022.





5 / 27 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, va à la rencontre du public en quittant le château de Cardiff au Pays de Galles, le 16 septembre 2022.





6 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et la reine consort Camilla Parker Bowles - Sorties - Les deux Chambres du Parlement se réunissent pour une cérémonie de condoléances à Westminster Hall à Londres, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 12 septembre 2022





7 / 27 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, visite l'école Charlestown à Saint Austell, Cornwall, Royaume Uni, le deuxième jour de sa visite annuelle dans le sud-ouest du pays.





8 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, à la sortie du Parlement gallois après avoir reçu les condoléances officielles des députés à la suite du décès de la reine Elizabeth II, à Cardiff, Pays Galles, Royaume Uni, le 16 septembre 2022.





9 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022.

10 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022.

11 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022.

12 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022. Les funérailles de la souveraine se dérouleront à l'abbaye de Westminster à Londres.





13 / 27 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022.

14 / 27 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors d'une garden party à Boconnoc House à Lostwithiel, le 18 juillet 2022.





15 / 27 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors d'une visite au village de pêcheurs de Mousehole à Penzance, le 18 juillet 2022.





16 / 27 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, saluent la foule aux abords du château de Hillsborough à Belfast, le 13 septembre 2022.





17 / 27 La reine Elisabeth II, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, participent au Big Lunch Initiative en marge du sommet du G7 à Saint Ives le 11 juin 2021.





18 / 27 Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles, en visite dans la nouvelle librairie de l'école Millbrook Primary School à Cardiff. Le 5 juillet 2022





19 / 27 Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, en visite à Rhondda au Pays de Galles. Le 5 juillet 2022





20 / 27 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, visite le nouveau siège social de BBC Wales à Cardiff, Royaume Uni, le 5 juillet 2022.





21 / 27 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Arrivées à la cérémonie d'ouverture du "Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM)" à Kigali. Le 24 juin 2022





22 / 27 La reine Elisabeth II, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, participent au Big Lunch Initiative en marge du sommet du G7 à Saint Ives le 11 juin 2021.





23 / 27 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022. Les funérailles de la souveraine se dérouleront à l'abbaye de Westminster à Londres.





24 / 27 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Le roi et la reine consort, quittent le parlement d'Écosse (palais de Holyrood) à Edimbourg le 12 septembre 2022.





25 / 27 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors du déjeuner Oldie, à l'occasion de son 75ème anniversaire au National Liberal Club de Londres, Royaume Uni, le 12 juillet 2022.





26 / 27 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, arrivent au dîner des chefs de gouvernement du Commonwealth à l'hôtel Marriott de Kigali, le 24 juin 2022.