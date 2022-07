Diaporama : Caroline Margeridon déchaînée : Grimaces, poses sensuelles... Elle fait le show au lit avec un homme !

Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris. @ Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon et Plamen Roussev - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon et Michel Drucker - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon et sa fille Victoire - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Anthony Colette - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon et sa fille Victoire - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon et sa fille Victoire - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Yann Moix et sa compagne Akiko Suwanai - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon et sa fille Victoire - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Tatiana Silva - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Roland Perez, Sylvie Vartan, Caroline Margeridon et Nathalie Lévy - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Anthony Colette - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Roland Perez, Sylvie Vartan, Caroline Margeridon et Nathalie Lévy - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Ghislain Gerin et son mari Christophe Beaugrand, Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Sylvie Vartan, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon, Sylvie Vartan, Roland Perez - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

Ghislain Gerin et son mari Christophe Beaugrand, Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage

Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage

Roland Perez, Sylvie Vartan, Caroline Margeridon et Nathalie Lévy - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

30 / 35

William Leymergie, Roland Perez, Caroline Margeridon, Sophie Davant - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage

No web pour Belgique et Suisse