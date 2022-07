Caroline Margeridon déchaînée : Grimaces, poses sensuelles... Elle fait le show au lit avec un homme !

Dans l'émission Affaire Conclue, c'est l'une des plus sérieuses, toujours concentrée sur ses offres... Mais dans la vraie vie, Caroline Margeridon semble être une vraie blagueuse ! Et la cinquantenaire a pu le montrer ce week-end, alors qu'elle participait au Festival du Livre et des Artistes, une édition organisée par Françoise Smadja et sponsorisée, entre autres par Pierre Elmalek, le fondateur de Maison de la Literie, où elle présentait son autobiographie, Libre !.

Si elle a été plutôt sage le samedi, partageant les dédicaces et les rencontres avec son amie Sophie Davant et le parrain du Festival, Michel Drucker, elle s'est complètement lâchée le dimanche : accompagnée de sa sublime fille Victoire, avec qui elle a posé au pied de la Tour Eiffel, elle a retrouvé l'un de ses proches, le journaliste Roland Perez, avec qui elle a fait le show.

D'abord sages, puisqu'ils ont posé en toute décontraction avec Sylvie Vartan (à Paris actuellement pour la naissance de son arrière-petit-fils), ils se sont ensuite enlacés ! Complices, les deux amis ont posé collé-serré pour la photo juste après, se collant l'un dans les bras de l'autre. Et c'était avant... de finir au lit ensemble ! En effet, profitant d'un lit (de la Maison de la Literie !) installé sur le côté droit du podium par le sponsor principal, tous les deux se sont jetés dans les couvertures et ont fini par poser ensemble sous les draps, riant à perdre haleine.

Et Caroline Margeridon, visiblement déchainée, a fini sa journée en faisant des grimaces aux photographes, souriant comme une enfant de cette agréable journée où elle semble s'être vraiment amusée. Ce qui ne l'a pas empêchée de rester sérieuse pour une rencontre avec Michel Drucker, parrain impliqué de cet événement organisé pour lutter contre l'illettrisme et qui avait passé la veille la journée à câliner leur amie commune, Sophie Davant .

Pendant la journée, Yann Moix et sa compagne Akiko Suwanai ont également été vus dans le Festival et l'écrivain a même pris la parole, bien caché sous ses lunettes de soleil. Et d'autres personnalités en ont profité pour dédicacer leurs livres, dont la miss Météo belge Tatiana Silva, magnifique au naturel et qui a sorti l'an dernier son autobiographie, Tout commence par soi. Anthony Colette Chris Marques et Paul El Kharrat, ont également rencontré leur public.