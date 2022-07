Sophie Davant : Main dans la main avec un célèbre animateur, sortie remarquée à Paris !

Elle était rayonnante sous le soleil parisien : dans la chaleur de la capitale, Sophie Davant s'est engagée contre l'illettrisme en participant au Festival des Livres et des Artistes à Paris, organisé par l'association Lecture pour tous, sous l'égide de Françoise Smadja et sponsorisé par Pierre Elmalek, le fondateur de Maison de la Literie. Au programme, rencontre avec ses fans, dédicaces de ses livres, mais surtout beaucoup de sourires de la part de la présentatrice d'Affaires Conclues !

Cachée derrière une paire de lunettes de soleil, elle avait choisi une robe à fleurs pour un côté printanier qui a beaucoup plu au public... et à ses nombreux amis présents sur place ! En effet, l'animatrice historique de France 2 n'était pas venue seule pour l'événement mais y avait amené de nombreux invités qui ont, pour la plupart, partagé ses émissions au fil des années. Une longue queue devant son stand ou elle dédicaçait son dernier livre, Tout ce qui nous lie, aux éditions Albin Michel.

Et le plus célèbre d'entre eux était sûrement Michel Drucker ! L'animateur, qui aura 80 ans en septembre, était le président de la journée et était très souriant aux côtés de sa collègue de France Télévisions qu'il a tenu par la main toute la journée. Tous les deux semblaient d'ailleurs très proches, profitant de câlins et de rires au soleil, tout en promenant le chien de Michel Drucker, qui ne le quitte pas, même pendant ses émissions.

Un autre pilier de France Télévisions, William Leymergie, était présent avec eux, malgré son départ du groupe en 2017. Très proche de Sophie Davant (des rumeurs les disent même en couple depuis plusieurs mois), l'ex-présentateur de Télématin était en tout cas très détendu pour présenter son premier roman, Mirebalais et l'amour interdit, sorti fin 2021 après une autobiographie sortie en 2014.

Mais Sophie Davant s'était également entourée d'une de ses collègues les plus proches, Caroline Margeridon. Acheteuse dans l'émission Affaires Conclues, la cinquantenaire cheffe d'entreprise et passionnée d'art est très amie avec la présentatrice et a profité de ce moment pour présenter son autobiographie, Libre !.

Enfin, deux autres invités ont fait sensation : d'abord le journaliste et écrivain Roland Perez, qui a longtemps collaboré avec Sophie Davant et qui vient de sortir, lui aussi, un premier roman très attendu. Mais pas uniquement : Anthony Delon a fait une petite apparition pour un entretien avec Michel Drucker, sans sa compagne Sveva Alviti.