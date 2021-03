Diaporama César 2021 : Chiara Mastroianni, Laure Calamy, Anny Duperey... parterre de stars

1 / 74 Chiara Mastroianni lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

2 / 74 Jean-Pascal Zadi lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

3 / 74 Anny Duperey lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

4 / 74 Fathia Youssouf et Maïmouna Doucouré lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

5 / 74 Catherine Ringer lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

6 / 74 Yolande Moreau lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

7 / 74 Catherine Ringer lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

8 / 74 Margaux Lorier, Sofia Alaoui lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

9 / 74 Sofia Alaoui lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

10 / 74 Fred Demolder lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

11 / 74 Margaux Lorier lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

12 / 74 Lionel Massol, Marie Le Floc'h et Pauline Seigland lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

13 / 74 Sophie Fallot lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

14 / 74 Laurent Desmet lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

15 / 74 Marie Le Floc'h lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

16 / 74 Roschdy Zem lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage





17 / 74 Jean-Paul Hurier lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

18 / 74 Laure Gardette lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

19 / 74 Annette Dutertre, Fred Demolder lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

20 / 74 Martial Salomon lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

21 / 74 Guang Huo lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

22 / 74 Jean-Francois Le Corre, Paul Cabon et Mathieu Courtois lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

23 / 74 Jonas Trueba et BénédicteThomas lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

24 / 74 Hichame Alaouié lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

25 / 74 Jean Minondo lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

26 / 74 Jeanne Ezvan, Mathilde Profit et Marthe Lamy lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

27 / 74 Nicolas Maury lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage





28 / 74 Jean-Paul Hurier lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

29 / 74 Jeanne Delplancq et Fanny Martin lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

30 / 74 Paul Cabon lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

31 / 74 Jonas Trueba lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

32 / 74 Jean-Pierre Gardelli lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

33 / 74 Hélène Davoudian lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

34 / 74 Maïmouna Doucoure lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage





35 / 74 Guillaume Valeix lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

36 / 74 Benoît Barouh lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

37 / 74 Hélène Davoudian lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

38 / 74 Jeanne Ezvan, Mathilde Profit et Marthe Lamy lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

39 / 74 Manele Labidi et Jean-Christophe Reymond lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

40 / 74 Guillaume Valeix lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

41 / 74 Alexis Kavyrchine lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

42 / 74 Jean-Pierre Gardelli lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

43 / 74 Guang Huo lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

44 / 74 Benjamin Lavernhe lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage





45 / 74 Agnès Patron lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

46 / 74 Agnès Patron lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

47 / 74 Julien Roig lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

48 / 74 Anny Duperey lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

49 / 74 Michel Hazanavicius lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

50 / 74 Martine Chevallier lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

51 / 74 Alexandre Wetter lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage





52 / 74 Fathia Youssouf lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

53 / 74 Maïmouna Doucouré lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

54 / 74 Benoit Barouh lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

55 / 74 Maxime Saada lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

56 / 74 John Wax lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

57 / 74 Vincent Macaigne lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

58 / 74 Niels Schneider lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

59 / 74 Jonathan Cohen lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

60 / 74 Jonathan Cohen lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

61 / 74 Jonathan Cohen lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021 © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage

62 / 74 Fanny Ardant lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l’Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage

Celebs arrive on the red carpet at the Cesar Film Awards 2021 Ceremony At Olympia In Paris on March 12th, 2021 in Paris, France

63 / 74 Chiara Mastroianni lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l’Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage

Celebs arrive on the red carpet at the Cesar Film Awards 2021 Ceremony At Olympia In Paris on March 12th, 2021 in Paris, France

64 / 74 Illustration lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l’Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage

Celebs arrive on the red carpet at the Cesar Film Awards 2021 Ceremony At Olympia In Paris on March 12th, 2021 in Paris, France

65 / 74 Jean-Benoit Dunckel lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l’Olympia à Paris le 12 mars 2021 © David Niviere / Pool / Bestimage

Celebs arrive on the red carpet at the Cesar Film Awards 2021 Ceremony At Olympia In Paris on March 12th, 2021 in Paris, France

66 / 74 Christian Clavier, Michel Blanc, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot et Bruno Moynot lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

67 / 74 Josiane Balasko lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

68 / 74 Thierry Lhermitte lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

69 / 74 Christian Clavier lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

70 / 74 Michel Blanc lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

71 / 74 Bruno Moynot lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

72 / 74 Christian Clavier, Michel Blanc, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot et Bruno Moynot lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

73 / 74 Laure Calamy lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l’Olympia à Paris, France, le 12 mars 2021.© Thomas Samson / Pool / Bestimage

Celebs arrive on the red carpet at the Cesar Film Awards 2021 Ceremony At Olympia In Paris on March 12th, 2021 in Paris, France