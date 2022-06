Diaporama : Charlene de Monaco réapparaît et ose un rouge à lèvres envoûtant, l'absence de son fils Jacques remarquée !

1 / 14 Charlene de Monaco réapparaît et ose un rouge à lèvres envoûtant, l'absence de son fils Jacques remarquée !

2 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

3 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

4 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

5 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

6 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

7 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

8 / 14 Semi-exclusif - Le prince Albert II, la princesse Charléne et de La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. Cette Fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage

9 / 14 No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage

10 / 14 No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage

11 / 14 No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage

12 / 14 No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage

13 / 14 No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage