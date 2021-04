Diaporama Charles et Camilla : Avec émotion, le couple découvre les innombrables hommages au prince Philip

Charles et Camilla : Avec émotion, le couple découvre les innombrables hommages au prince Philip

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres.

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, Camila Parker-Bowles, passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

Le prince Charles, prince de Galles et la duchesse de Cornouailles Camila Parker-Bowles passent en revue les hommages au prince Philip dans les jardins de Marlborough House à Londres le 15 avril 2021.

De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, saluent le président de la république de Singapour Tony Tan Keng Yam et sa femme sur le perron du palais de Buckingham à Londres.

Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cournouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres le 17 juin 2017.

Mariage de la princesse Elizabeth et Philip en 1947.

31 / 34

Le prince Philip, duc d'Edimbourg et la reine Elisabeth II d'Angleterre et leurs enfants, le prince Charles et la princesse Anne. 1951