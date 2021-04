Charles et Camilla : Avec émotion, le couple découvre les innombrables hommages au prince Philip

Le couple ne s'attendait peut-être pas à tant d'hommages... Le 15 avril 2021, le prince Charles et son épouse Camilla ont quitté leur demeure d'Highgrove pour rejoindre Londres et les jardins de Marlborough House, non loin de Buckingham. C'est là que de nombreux bouquets de fleurs et messages hommages des Britanniques au prince Philip ont été soigneusement déposés. Autant de preuves d'affection qui s'étaient accumulées devant les différentes demeures royales de la capitale depuis le décès du duc d'Edimbourg, le 9 avril dernier.

"Aujourd'hui, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont visité les jardins de Marlborough House pour voir une sélection de fleurs laissées par les membres du public à la mémoire du duc d'Edimbourg, a annoncé jeudi un porte-parole de Clarence House, la demeure officielle de Charles et Camilla à Londres. Les fleurs et messages de condoléances ont été déplacés de l'extérieur du palais de Buckingham et des parcs royaux aux jardins privés de Marlborough House [le siège de la Fondation du Commonwealth, NDLR]. Les jardins royaux continueront de déplacer les fleurs en cette période de deuil national. Les jardins de Marlborough House ont été choisis afin de ne pas encourager les foules à se rassembler à l'extérieur des palais royaux en raison de la Covid-19."

Certes affectés, mais dignes, le prince Charles et son épouse ont donc pris le temps d'observer les fleurs et les dessins d'enfants, de lire les hommages de leurs concitoyens. Dès l'annonce du décès du prince Philip vendredi dernier, de nombreux Anglais ont bravé les consignes sanitaires pour aller déposer fleurs, photos et messages devant Buckingham, mais également devant le château de Windsor, où le duc d'Edimbourg s'est éteint "paisiblement" à l'âge de 99 ans. Les employés des demeures royales n'ont donc eu de cesse de les retirer...

Il s'agit de la deuxième apparition du prince Charles depuis le décès de son père. Au lendemain de sa mort, l'héritier au trône d'Angleterre s'était adressé aux caméras et journalistes depuis sa maison d'Highgrove (dans le Gloucester), pour rendre hommage à son "cher papa" : "Comme vous pouvez l'imaginer, mon père nous manquera énormément à ma famille et à moi. Il était une personne si aimée et appréciée, et en dehors de tout ça, je peux imaginer qu'il aurait été si profondément touché par le nombre de personne ici et partout dans le monde et dans le Commonwealth, qui je pense aussi, partagent notre deuil et notre chagrin (...). Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en cette période particulièrement triste", avait notamment déclaré le Britannique de 72 ans.