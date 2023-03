Diaporama : Charles Leclerc séparé de Charlotte : sa sublime ex vivement critiquée, elle répond cash !

1 / 15 Charles Leclerc séparé de Charlotte : sa sublime ex vivement critiquée, elle répond cash !

2 / 15 Charles Leclerc plus soutenu par son ex ? Charles Leclerc et sa compagne Charlotte Siné - Les personnalités assistent à la victoire du Grec Stefanos Tsitsipas face à l'Allemand Alexander Zverev lors de la demi-finale du tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo à Roquebrune-Cap-Martin. © BestImage

3 / 15 Le 5 mars dernier, la Formule 1 a repris ses droits et Charles Leclerc a vécu une course cauchemardesque, abandonnant à la mi-course Charles Leclerc - Grand Prix de Formule 1 (F1) de la saison à Sakhir (Bahreïn) © BestImage, Motorsport Images / Panoramic / Bestimage

4 / 15 Le 6 décembre 2022, le pilote monégasque a annoncé sa rupture avec sa compatriote Charlotte Siné Charles Leclerc et sa compagne Charlotte Sine - People dans les backstage du défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Ferrari" lors de la fashion week de Milan. Le 27 février 2022 © BestImage

5 / 15 La jolie brune, très populaire sur Instagram, a publié une photo dans sa story où on la voit regarder le Grand Prix, avec la mention "Let's go" et l'image arrêtée sur la voiture de Max Verstappen Photo tirée de la story Instagram de Charlotte Siné © Instagram, Charlotte Siné

6 / 15 Accusée de soutenir le rival de son ex, Charlotte Siné s'est expliquée : "Je supporte toujours les voitures rouges avec le petit cheval, ne vous inquiétez pas les gars" Photo tirée de la story Instagram de Charlotte Siné © Instagram, Charlotte Siné

7 / 15 S'ils ne sont plus ensemble, Charles Leclerc et Charlotte Siné gardent donc de bonnes relations, comme cette dernière l'a confirmé sur Instagram Charles Leclerc et sa compagne Charlotte Siné - Photocall de la cérémonie des Nymphes d'Or du 60ème festival de télévision de Monte Carlo au Grimaldi Forum à Monaco. Le 22 juin 2021. Cette année, beaucoup de lauréats seront présents en hologramme à cause des restrictions sanitaires © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

8 / 15 Charlotte Sine et son compagnon Charles Leclerc - People dans les backstage du défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Ferrari" lors de la fashion week de Milan. Le 27 février 2022 © BestImage

9 / 15 Charles Leclerc - Scuderia Ferrari SF-23, - Les pilotes de F1 se préparent pour le premier Grand Prix de la saison à Sakhir (Bahreïn), le 2 mars 2023. © Xavi Bonilla / Panoramic / Besitmage © BestImage

10 / 15 Charles Leclerc, Tony Parker et Pierre Gasly - People au Club House NBA pour un match exhibition entre Tony Parker, Joakim Noah, Charles Leclerc, Pierre Gasly et Darko Peric à Paris le 20 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage

11 / 15 Charles Leclerc - Grand Prix de Formule 1 (F1) de la saison à Sakhir (Bahreïn) © BestImage

12 / 15 Charles Leclerc et sa compagne Charlotte Sine - People au défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Ferrari" lors de la fashion week de Milan. Le 27 février 2022 © BestImage

13 / 15 Charles Leclerc - Grand Prix de Formule 1 (F1) de la saison à Sakhir (Bahreïn) © BestImage

14 / 15 Charles Leclerc et sa compagne Charlotte Siné durant la finale du Monte-Carlo Rolex Masters 2022 à Roquebrune Cap Martin, le 17 avril 2022. Le grec Stefanos Tsisipas a remporté pour la seconde fois le tournoi en battant l'espagnol Alejandro Davidovich Fokina en 2 sets (6-3, 7-6). © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert