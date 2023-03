Charles Leclerc séparé de Charlotte : sa sublime ex vivement critiquée, elle répond cash !

Ce n'est certainement pas les débuts dont rêvait Charles Leclerc pour cette nouvelle saison pleine d'espoir pour la Scuderia Ferrari. Alors que l'écurie italienne tente de retrouver sa suprématie perdue depuis plusieurs années maintenant, le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn a tourné au cauchemar. Pourtant, tout était plutôt bien parti pour le beau brun, qui s'est élancé à la troisième place, mais un problème technique au quarantième tour l'a obligé à abandonner la course. Son coéquipier Carlos Sainz s'est fait dépasser par Fernando Alonso, finissant ainsi à la quatrième place.

Des débuts difficiles donc pour le Monégasque et l'écurie italienne, qui ont vu leurs grands rivaux de Red Bull terminer aux deux premières places, tandis que Lewis Hamilton limite la casse avec une cinquième place. Sale week-end donc pour le beau gosse, qui va vite devoir se rattraper, mais malheureusement, il ne peut plus compter sur le soutien d'une femme dans sa vie, lui qui a annoncé sa rupture avec Charlotte Siné le 6 décembre dernier. Décidé à se concentrer sur sa carrière de pilote, Charles Leclerc est donc célibataire désormais, mais cela n'empêche pas son ex de continuer à suivre ses aventures tous les week-ends. Très populaire sur Instagram et suivie par plus de 730 000 abonnés, la jolie brune a profité de son dimanche pour regarder le Grand Prix.

Charlotte suspectée de soutenir le grand rival de Charles ?

Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), Charlotte Siné a partagé une photo où l'on peut voir un écran de télévision branché sur la Formule 1. "Let's go", écrit-elle sur le cliché où l'on peut voir au premier plan la voiture de Max Verstappen, le coureur de l'écurie Red Bull. Visiblement, la story de l'ex de Charles Leclerc n'est pas du tout passée et beaucoup y ont vu une provocation à l'égard de son ex. À tel point qu'elle a dû publier un message d'explication quelques minutes plus tard. "Je supporte toujours les voitures rouges avec le petit cheval, ne vous inquiétez pas les gars", assure-t-elle, ajoutant légèrement exaspérée : "Est-ce que j'avais vraiment besoin de le préciser ?"

S'ils sont désormais séparés, Charles Leclerc et Charlotte Siné gardent donc de très bons rapports si l'on en croit la jeune femme, qui n'a pas hésité à rassurer les fans du pilote monégasque sur ses intentions.