Charles Leclerc : Première sortie au milieu des stars pour Charlotte depuis leur rupture

C'est une annonce totalement inattendue, mais Charles Leclerc et Charlotte Siné ne sont plus ensemble. Sur leurs réseaux sociaux, les anciens amoureux en ont fait l'annonce de manière simultanée, au grand dam de leurs nombreux fans. Pour se remettre de cette déception amoureuse, la jeune femme n'a pas choisi de se morfondre dans son coin, mais plutôt de s'offrir une sortie avec une amie pour assister à un match de basket de l'AS Monaco. Présente pour le match tant attendu face à l'ASVEL ce mardi 6 décembre, la belle brune était radieuse et on ne lisait pas vraiment de tristesse dans son regard (les photos sont disponibles dans le diaporama).

Une belle soirée pour Charlotte Siné et une nette victoire pour Monaco, qui caracole en tête du championnat de France. Lunettes sur le nez, pull blanc et jean clair, l'ex de Charles Leclerc avait opté pour un look plutôt relax pour cette soirée sportive entre copines. Elle n'était d'ailleurs pas la seule star présente dans les tribunes de la Salle Gaston Médecin ce mardi. Président et actionnaire majoritaire de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, Tony Parker était bien évidemment dans les gradins pour assister à la défaite de son équipe et il n'est pas venu seul, puisque son grand copain Gaël Monfils était également de la partie. Venu avec sa femme Elina Svitolina, le tennisman français avait certainement laissé le leur bébé à une baby-sitter. L'animatrice Alessandra Sublet, visiblement très proche de l'ancien basketteur et originaire de Lyon, était là pour supporter son club de coeur.

Une séparation inattendue entre Charles et Charlotte

Une première sortie pour Charlotte Siné, qui n'aura pas mis longtemps avant de se montrer publiquement. Ce mardi, Charles Leclerc a donc officialisé leur séparation sur son compte Instagram. "Bonjour tout le monde, Charlotte et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation, mais nous restons bons amis. Nous avons partagé tellement de bons moments et elle est et restera toujours quelqu'un de spécial pour moi", a-t-il déclaré, quand la jeune femme a fait la même chose de son côté : "Bonjour, Charles et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et nous restons bons amis. Ça a été trois années superbes ensemble avec de nombreux souvenirs."

La fin d'une belle histoire d'amour, qui se termine finalement plutôt bien !