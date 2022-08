Charles Leclerc en couple : doux baiser avec la sublime Charlotte pendant leurs vacances de rêve

Charles Leclerc a certainement besoin de quelques jours pour digérer la première partie de la saison de Formule 1. Parfaitement partie en début d'année, le Monégasque faisait la course en tête du championnat, largement devant la concurrence. Malheureusement, entre la fiabilité de son bolide et la stratégie pas toujours gagnante de son écurie, le pilote de 24 ans a vu son avance fondre comme neige au soleil et il se retrouve désormais à 80 points de son grand rival, Max Verstappen. Une vraie désillusion pour le jeune champion qui va devoir se remettre de ses émotions et trouver la solution pour revenir.

Heureusement pour lui, la Formule 1 fait une trêve d'un mois et le pilote Ferrari en a profité pour couper quelques jours. Avec des amis et sa copine Charlotte Siné, le beau gosse a décidé de partir du côté de la Corse pour un moment de repos sur un magnifique bateau. L'occasion pour Charles Leclerc et sa chérie de prendre de belles photos qu'ils ont posté sur leurs réseaux sociaux respectifs. Très populaires sur Instagram, les deux monégasques ont fait plaisir à leurs fans et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Tendre moment à deux sur le bateau

Sur son compte personnel, où elle est suivie par plus de 618 000 abonnés, Charlotte Siné a publié hier une belle photo de ces vacances qui prennent une tournure bien romantique. Sur le cliché en noir et blanc, on peut apercevoir les deux tourtereaux, installés sur le ponton avant du yacht, en train de se calîner. "Amore", écrit simplement la belle brune en physique irréprochable. L'amour est bel et bien présent entre Charles Leclerc et sa compagne, qui vivent une belle histoire depuis plus d'un an maintenant. Une publication qui a beaucoup plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 230 000 à l'avoir liké.