Diaporama : Claire Keim, son mauvais souvenir avec un acteur célèbre "complètement taré" : "Ça a fait naître une colère"

1 / 20 Claire Keim, son mauvais souvenir avec un acteur célèbre "complètement taré" : "Ça a fait naître une colère"

2 / 20 Invitée dans "La Bande Originale" de France Inter, Claire Keim a évoqué sa relation avec le comédien Francis Huster, son prof au cours Florent quand elle pouvait se payer des stages Claire Keim (Charlotte Tilbury pour le maquillage, Dessange pour la coiffure, Bijoux Boucheron, Robe Elie Saab, Chaussures Jimmy Choo) - Montée des marches du film " Stars At Noon " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

3 / 20 Ce premier contact, la comédienne n'en garde pas que des bons souvenirs puisque Francis Huster a tout bonnement été odieux avec elle, la prenant pour une jeune femme dont le cours Florent est le dernier caprice fait auprès de ses parents plutôt aisés (architecte et chirurgien dentiste) Exclusif - Claire Keim lors de l'enregistrement de l'émission "Toute la musique qu'on aime" à Disneyland Paris, qui sera diffusée sur TF1 le 31 décembre. Le 12 décembre 2016 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

4 / 20 Si elle n'a fait qu'un stage au sein de l'institution renommée, Claire Keim a fait carrière et a même donné la réplique à Francis Huster pour les besoins de la saga à succès "Zodiaque", diffusée en 2004 Claire Keim et Francis Huster pour "Zodiaque" lors du festival des films de l'été à Saint Malo le 19 juin 2004 © BestImage, JAEGLE STEPHANE / BESTIMAGE

5 / 20 Si Claire Keim en a beaucoup voulu à Francis Huster pour l'avoir "fragilisée", elle admet que son côté rentre-dedans lui a permis de faire "naître une colère" chez elle et une niaque à toute épreuve. C'est un portrait très élogieux qu'elle peint d'ailleurs du grand acteur : "Il met beaucoup les autres en valeur, il aime que les gens soient bien autour de lui. On a eu une super relation et on s'est un peu rentrés dedans mais avec beaucoup de tendresse. J'ai adoré les 2 saisons de Zodiaque avec lui." Claire Keim - Soirée de gala des "Sauveteurs sans frontières" à l'hôtel le collectionneur à Paris le 21 mars 2016. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

6 / 20 Malgré ses défauts (et tout le monde en a), Claire Keim affirme que Francis Huster est un être adorable sans qui elle n'aurait pas été aussi loin dans son parcours d'actrice : "C'est difficile d'en parler parce que j'accepte de Francis ce que je n'accepterais pas chez quelqu'un d'autre. Chez lui, il n'y a pas de vice en fait. Parfois, il est complètement fou furieux, c'est juste ça ! Mais je pense qu'il y a une profondeur, une intensité chez lui, j'adore ce mec là, il est complètement taré, il est fou !" Tout est bien qui finit bien ! Exclusif - Francis Huster - Scène - Spectacle symphonique Claude Lelouch "D'un film à l'autre" au Palais des Congrès de Paris le 14 novembre 2022. Pour Fêter ses 85 ans et 60 de carrière, Claude Lelouch a créé un ciné-concert, "Claude Lelouch - D'un film à l'autre", dans lequel la musique de ses films est jouée par l'orchestre philharmonique de Prague, au Palais des Congrès à Paris. Sur le gâteau, son chiffre fétiche : 13 car 85 ans (8+5 = 13). Claude Lelouch associe le 13 à toute sa vie professionnelle : sa société "Les films 13" et son cinéma, le "Club 13. © Moreau / Rindoff / Bestimage © BestImage, RINDOFF-MOREAU / BESTIMAGE

