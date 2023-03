Claire Keim, son mauvais souvenir avec un acteur célèbre "complètement taré" : "Ça a fait naître une colère"

Claire Keim ne chôme pas. L'actrice de 47 ans n'a jamais été aussi active que ces dernières années. Son talent, elle l'a mis au service de plusieurs séries et téléfilms qui ont fait un carton sur le petit écran. Le prochain programme en date sera d'ailleurs diffusé ce mardi 14 mars sur France 3. Dans Maman a disparu, la compagne de Bixente Lizarazu donne la réplique à Claire Borotra. Les deux comédiennes étaient d'ailleurs les invitées de La Bande Originale sur France Inter ce même jour.

Nagui et toute sa bande se sont intéressés de plus près au profil des deux Claire. Ils sont évidemment revenus sur le parcours de chacune et sur les rencontres primordiales qu'elles ont faites au cours de leur vie, sans lesquelles elles ne seraient sûrement pas là aujourd'hui. Claire Keim a évoqué Francis Huster, le grand acteur à qui elle a donné la réplique dans la série Zodiaque sortie en 2004. Si tout s'est plutôt bien passé sur le tournage à l'époque, la jeune actrice en devenir qu'elle était n'avait pas eu un très bon aperçu lors de leur première rencontre.

Débrouillarde et désireuse de se faire une place dans le monde de la comédie, Claire Keim travaille et met des sous de côté pour pouvoir se payer des stages au cours Florent. Émerveillée par son premier jour, la maman d'Uhaina, 14 ans, a vite déchanté en découvrant la personnalité très particulière de Francis Huster, l'un de ses profs. Alors qu'il demandait qui payait son stage de sa poche, Claire Keim avait répondu par l'affirmative, révélant les métiers aisés (architecte et chirurgien dentiste) de ses parents. Pour Francis Huster, pas de doute : la jeune Claire ment et fait un caprice. Il lui fait alors vivre un enfer : "Il m'avait bien allumée, un peu bêtement en fait ! (...) Il me rentre dans le lard sans aucune raison. Ça m'a tellement fragilisée que ça m'a remis un peu en question mais ça a aussi fait naître une espèce de colère. Ça a été le seul stage au cours Florent parce que je me suis sentie un peu exclue."

Il est complètement taré

Des années plus tard, Claire Keim lui a donc donné la réplique et partagé la tête d'affiche de Zodiaque avec lui. Des retrouvailles qui se sont étonnamment bien passées puisque comme elle l'a précisé, Francis Huster est quelqu'un rempli de tendresse quand on le connaît : "Il met beaucoup les autres en valeur, il aime que les gens soient bien autour de lui. On a eu une super relation et on s'est un peu rentrés dedans mais avec beaucoup de tendresse. J'ai adoré les 2 saisons de Zodiaque avec lui."

Malgré ses défauts (et tout le monde en a), Claire Keim affirme que Francis Huster est un être adorable sans qui elle n'aurait pas été aussi loin dans son parcours d'actrice : "C'est difficile d'en parler parce que j'accepte de Francis ce que je n'accepterais pas chez quelqu'un d'autre. Chez lui, il n'y a pas de vice en fait. Parfois, il est complètement fou furieux, c'est juste ça ! Mais je pense qu'il y a une profondeur, une intensité chez lui, j'adore ce mec là, il est complètement taré, il est fou !" Tout est bien qui finit bien !