Diaporama : Clémence Poésy à Deauville : ses jambes sublimes dévoilées par une robe courte exquise

1 / 14 Clémence Poésy à Deauville : ses jambes sublimes dévoilées par une robe courte exquise

2 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville. © Denis Guignebourg/Bestimage

3 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

4 / 14 Clémence Poésy et Jesse Eisenberg reçoit son 'Deauville Talent Award' - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

5 / 14 Jesse Eisenberg, Clémence Poesy reçoit son 'Deauville Talent Award' - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

6 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

7 / 14 Jesse Eisenberg reçoit son 'Deauville Talent Award' - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022

8 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

9 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

10 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

11 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

12 / 14 Clémence Poésy - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

13 / 14 Jesse Eisenberg reçoit son 'Deauville Talent Award' - Première du film "When You Finish Saving The World" lors de la 48ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 4 septembre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage