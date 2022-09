Clémence Poésy à Deauville : ses jambes sublimes dévoilées par une robe courte exquise

Clémence Poésy était plus que ravie de la mission confiée par le Festival de Deauville. L'actrice française a remis à son partenaire du film Resistance Jesse Eisenberg le Talent Award de la manifestation le 4 septembre 2022. Une beau moment pour lequel la talentueuse comédienne a choisi une tenue d'une grande élégance : une robe courte noire avec des broderies argentées, accompagnée de sandales à talons assorties. Un look parfait qui soulignait la silhouette de la star qui fêtera dans quelques semaines ses 40 ans. L'héroïne abîmée de la série En thérapie était dans son élément au festival de Deauville puisqu'elle y a déjà joué un grand rôle, en tant que membre du jury Révélations en 2017 puis comme présidente en 2021. Cette année-là, l'inoubliable Fleur Delacour de la saga Harry Potter avait officialisé sa troisième grossesse.

À Deauville, Jesse Eisenberg a dévoilé son dernier film, When You Finish Saving the World mais pas seulement. Celui qui a explosé en tant que Mark Zuckerberg dans The Social Network a également inauguré sa cabine de plage sur la célèbre allée face à la mer. Sous un soleil de plomb, l'Américain, tout sourire, a pris le temps de signer quelques autographes et de poser devant la planche à son nom. Il rejoint ainsi John Travolta, Sean Connery ou Clint Eastwood, qui ont eux aussi leur planche.

"Comme vous pouvez sans doute le voir à mon physique et à mon teint, je vais très rarement à la plage donc c'est une merveilleuse raison d'y venir désormais", a-t-il plaisanté auprès de l'AFP. "C'est incroyable pour moi qu'il y ait une ville en France qui célèbre le cinéma américain car, en tant qu'Américain, on pense à la France comme au pinacle et donc je me sens très honoré qu'on m'accueille et qu'on projette mon film", a-t-il ajouté. S'il peut jouer dans des blockbusters comme Superman, Jesse Eisenberg est aussi bien à l'aise dans des films de genre tels que Zombieland que dans des films plus intimistes comme Jewish Connection. Heureux papa d'un garçon en 2017 avec Anna Strout, tout semble sourire au comédien !