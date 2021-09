Clémence Poésy enceinte : elle officialise sa grossesse au festival de Deauville

Ce bébé sera donc le troisième enfant de Clémence Poésy. Le premier, prénommé Liam, est venu au monde en 2016. La jeune maman avait déjà révélé sa grossesse sur le tapis rouge du Festival de Deauville. L'acteur Omar Sy avait fait l'indiscrétion d'annoncer la naissance du petit garçon à la radio, sur Europe 1.

En septembre 2019, Clémence Poésy avait profité de la Fashion Week de Paris et d'un défilé Stella McCartney pour se présenter enceinte. Elle a ensuite accouché et donné vie à son deuxième enfant, dont le sexe et le prénom ne sont toujours pas connus. Clémence préserve également l'identité de son compagnon, le papa de ses trois enfants.

Côté comédie, Clémence Poésy est au cast de la série En Thérapie, diffusée sur arte. Elle y interprète le personnage de Leonora et donne la réplique à Pio Marmaï, son compagnon fictif avec qui elle consulte le thérapeute Philippe Dayan (joué par Frédéric Pierrot).

En 2020, Clémence Poésy était à l'affiche du film Tenet, réalisé par Christopher Nolan et avec John David Washington. À Deauville, la présidente du jury de la révélation aura pour mission de dénicher "le prochain grand cinéaste américain de demain". Sa mission s'achèvera le dimanche 12 septembre 2021, date de la fin du 47e Festival du Cinéma Américain.