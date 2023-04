Diaporama : Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie : Les amoureux loin l'un de l'autre, une séparation qu'ils ont décidée

1 / 19 Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert : Les amoureux loin l'un de l'autre, une séparation qu'ils ont décidée

2 / 19 Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie ont un parcours amoureux atypique Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Arrivee des invites au diner de gala organise au Palais Grand-Ducal, a l'occasion du mariage du prince Guillaume de Luxembourg et la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

3 / 19 Le couple, marié depuis 2003, a fait le choix de ne pas vivre sous le même toi ni dans la même ville Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femmme Clotilde Courau lors de la cérémonie d'installation de F.Mitterrand à l'académie des Beaux-Arts à Paris, France, le 6 février 2020. Pour avoir bâti une oeuvre avec des films, des émissions et des livres, l'ancien ministre de la Culture F.Mitterrand a été installé, sous la coupole de l'Académie des Beaux-Arts, accueillant en son sein l'inventeur "d'une manière nouvelle de raconter l'Histoire". Au sein de la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, F.Mitterrand (72 ans), a été élu au fauteuil précédemment occupé par J.Moreau. L'ancien ministre rejoint l'Académie des Beaux-Arts pour ses talents de cinéaste, écrivain, animateur de télévision et réalisateur de documentaires historiques. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 19 L'actrice de 54 ans est installée à Paris la plupart du temps quand le prince vit sa meilleure vie à Monte-Carlo, non loin de l'Italie où il se rend régulièrement Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie - Arrivées à la soirée de l'Amfar "Cinema Against Aids" à l'hôtel Eden Roc Cap d'Antibes - 65ème festival du film de Cannes le 24 mai 2012 © BestImage, SGP / BESTIMAGE

5 / 19 Un quotidien à distance dérangeant pour certains mais dans lequel ils ont trouvé leur équilibre La Princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) et le Prince Emmanuel Philibert de Savoie - 50 eme Edition du MipTV a Cannes le 8 avril 2013. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

6 / 19 " Il n'y a pas de secret entre nous, on se parle beaucoup, on se comprend. Elle, elle habite souvent à Paris, j'habite à Monte-Carlo et je suis souvent en Italie, déclarait le prince dans une émission italienne. Mais nous avons un grand amour et un dialogue fort" a indiqué le prince à "Psychologies". Le Prince Emmanuel-Philibert de Savoie et la princesse de Savoie Clotilde Courau - Soiree "Make Up For Ever" au Palais de Tokyo a Paris le 31 Janvier 2013. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 19 "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble" déclarait-il également à Gala. Loin des yeux mais toujours près du coeur. Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie - Soirée de Grisogno - 64ème festival de Cannes en 2011 © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

8 / 19 Frédéric Mitterrand entre le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femmme Clotilde Courau lors de la cérémonie d'installation de F.Mitterrand à l'académie des Beaux-Arts à Paris, France, le 6 février 2020. Pour avoir bâti une oeuvre avec des films, des émissions et des livres, l'ancien ministre de la Culture F.Mitterrand a été installé, sous la coupole de l'Académie des Beaux-Arts, accueillant en son sein l'inventeur "d'une manière nouvelle de raconter l'Histoire". Au sein de la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, F.Mitterrand (72 ans), a été élu au fauteuil précédemment occupé par J.Moreau. L'ancien ministre rejoint l'Académie des Beaux-Arts pour ses talents de cinéaste, écrivain, animateur de télévision et réalisateur de documentaires historiques. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

9 / 19 Steven Klein, Clotilde Courau (princesse de Savoie) et le prince Emmanuel Philibert de Savoie lors du dîner de la soirée "Vogue 50 Archive" lors de la fashion week de Milan, le 21 septembre 2014. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

10 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Arrivees a la cathédrale pour le mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg, le 20 octobre 2012. © BestImage, GTRES / BESTIMAGE

11 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courau (princesse de Savoie) - Arrivées des people à la soirée "Vogue 50 Archive" lors de la fashion week de Milan. Le 21 septembre 2014 © BestImage, SGP / BESTIMAGE

12 / 19 Exclusif - Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde (Courau) - People au concert de Johnny Hallyday au POPB de Bercy a Paris - Jour 2. Le 15 juin 2013 © BestImage, Borde-Corlouer-Jacovides-Moreau / Bestimage

13 / 19 Exclusif - Pierre Billon, le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde (Courau) - People au Theatre de Paris pour les 70 ans de Johnny Hallyday. Le 15 juin 2013 © BestImage, Borde-Corlouer-Jacovides-Moreau / Bestimage

14 / 19 La Princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) et le Prince Emmanuel Philibert de Savoie - 50 eme Edition du MipTV a Cannes le 8 avril 2013. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

15 / 19 Exclusif - Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, la princesse Clotilde (Courau) et Laeticia Hallyday - People au concert de Johnny Hallyday au POPB de Bercy a Paris - Jour 2. Le 15 juin 2013 © BestImage, Borde-Corlouer-Jacovides-Moreau / Bestimage

16 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Invites au mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy a la cathedrale Notre-Dame de Luxembourg, le 20 octobre 2012. © BestImage, ALAIN ROLLAND/ IMAGEBUZZ/ BESTIMAGE

17 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie - Avant première du film "L'ordre et la morale" à l'UGC Normandie à Paris le 8 novembre 2011 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

18 / 19 Le Prince Emmanuel-Philibert de Savoie et la princesse de Savoie Clotilde Courau - Soiree "Make Up For Ever" au Palais de Tokyo a Paris le 31 Janvier 2013. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE