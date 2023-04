Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie : Les amoureux loin l'un de l'autre, une séparation qu'ils ont décidée

Si vous dites à des amoureux de s'installer à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, il y a de fortes chances que ces derniers vous envoient balader. L'idée d'être séparés peut en effrayer plus d'un, pour autant, ce n'est pas le cas de Clotilde Courau et du prince Emmanuel-Philibert de Savoie, l'un des couples les plus indépendants que l'on puisse connaître. Mariés et parents de Vittoria, 19 ans, et Luisa, 16 ans, les amoureux ont fait le choix de ne pas vivre sous le même toit. Et ils sont allés encore plus loin puisqu'ils ne vivent pas dans la même ville. Et c'est même à l'opposé l'un de l'autre qu'ils ont choisi de s'installer au quotidien.

Clotilde Courau a emménagé à Paris quand Emmanuel-Philibert de Savoie a préféré la douceur de vivre de Monte-Carlo, non loin de l'Italie où il fait des allers-retours réguliers. Cette distance ne les empêche pas de s'épanouir pleinement dans leur relation. Ils ont même trouvé leur rythme et leur équilibre en conservant cette indépendance, rendant les retrouvailles d'autant plus fortes.

"Il n'y a pas de secret entre nous, on se parle beaucoup, on se comprend. Elle, elle habite souvent à Paris, j'habite à Monte-Carlo et je suis souvent en Italie, déclarait le prince dans une émission italienne. Mais nous avons un grand amour et un dialogue fort." Ces confidences, Emmanuel-Philibert de Savoie les avait faites après que des rumeurs de divorce se sont fait pressantes. Rien de cela n'est pourtant arrivé et ce n'est pas près de se produire. "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble", déclarait-il à nouveau dans Gala. Là où elle est un problème pour beaucoup, la distance n'en est donc absolument pas un pour Clotilde Courau et son amoureux.

Un exemple d'amour très rare

En règle générale, les couples royaux ou princiers sont soumis à des protocoles, règles ou restrictions qui régissent sévèrement leur mode de vie. Très peu pour Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie. L'actrice est d'ailleurs l'une des rares (pour ne pas dire la seule) à avoir pu poursuivre sa carrière de comédienne en épousant un prince. Ce dernier n'est d'ailleurs pas en reste. Loin de se tourner les pouces dans un palais doré aux portes closes, l'héritier est un touche-à-tout qui n'a peur de rien. Après avoir ouvert un restaurant italien dans le quartier de Westwood en Californie, où il se rend régulièrement, le prince de 50 ans a racheté un club de football. Comme quoi, être prince ne veut pas forcément de pair avec les conventions...