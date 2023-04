Diaporama : Coup de boule Zinedine Zidane : Marco Materazzi dévoile ses propos exacts

13 / 17

Le coup de tete de Zinedine Zidane sur l'Italien Marco Materazzi lors de la finale de la coupe du monde 2006 immortalise par une sculpture geante de l'artiste Adel Abdessemed devant le centre Pompidou a Paris le 27 Septembre 2012. Zinedine Zidane headbutt of Italian Marco Materazzi unveiled at Pompidou museum in Paris, France on September 27, 2012. The historic head-butt that marked the end of France great Zinedine Zidane’s international soccer career is immortalized in bronze. A 5-metre statue portraying Zidane aiming his shaven head at Italian opponent Marco Materazzi’s torso has been erected in front of Paris’ Centre Pompidou modern art museum. © BestImage