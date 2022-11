Diaporama : Cristiano Ronaldo dévoile cette touchante attention de la famille royale après la mort de son fils

Cristiano Ronaldo - Manchester United remporte la victoire face à Burnley au stade Old Trafford. © Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media / Bestimage © BestImage, Andrew Yates

Cristiano Ronaldo , son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez au photocall des FIFA Football Awards à Zurich le 9 janvier 2017. © BestImage

Cristiano Ronaldo de Manchester United - Match de football "Real Sociedad vs Manchester United" lors de la Ligue Europa à San Sabastian. Le 3 novembre 2022 © Laurent Lairys / Panoramic / Bestimage © BestImage, Laurent Lairys

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo en famille sur Instagram © Instagram

9 / 13