Diaporama : Cyril Hanouna sort du silence sur sa situation amoureuse, 24h après Kelly Vedovelli

1 / 17 Cyril Hanouna dans "TPMP". © TPMP

2 / 17 Ce mardi, sur le plateau de " Touche pas à mon poste" , Cyril Hanouna a invité Jordan de Luxe pour le féliciter de son record d'audience avec son émission " Chez Jordan" . Exclusif - Cyril Hanouna - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)". © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 17 Il l'a notamment autorisé à lui poser quelques questions, dont une qui concerne sa situation sentimentale actuelle. Exclusif - Cyril Hanouna et Jordan De Luxe - Cyril Hanouna parraine et inaugure la foire Saint-Pierre de Beauvais le 22 juin 2019. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

4 / 17 " Je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Vous pouvez vérifier ", a assuré le papa de Lino et Bianca, avant de répondre à une question, à savoir s'il est "bisexuel" ou non. Exclusif - Cyril Hanouna sur la plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 7 février 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 17 " Tu me bouffera jamais le c** ! ", a prévenu Baba à son invité du soir. Une réponse qui a le mérite d'être clair ! Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 020/02/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 17 Pour rappel, il y a à peine 24h, c'est Kelly Vedovelli qui a été amenée à s'exprimer sur sa vie amoureuse sur ses réseaux sociaux. Car elle est visée depuis quelques semaines par des rumeurs selon lesquelles elle serait en couple avec l'animateur de TPMP. Exclusif - Kelly Vedovelli - L'émission TPMP (Touche pas à mon poste) présentée par Cyril Hanouna avec l'équipe du film "les Méchants" de M. Achour, diffusée en direct le 7 Septembre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 17 Info - Plainte de Laeticia Hallyday pour Injures publiques contre sa fille Joy dans l'émission "Touche pas à mon poste" - Exclusif - Kelly Vedovelli - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par Cyril Hanouna et diffusée sur C8 le 14 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

8 / 17 Exclusif - Cyril Hanouna sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 13 février 2023. © Jack Tribeca / Bestimage Exclusive - No Web en Suisse / Belgique The set of the show Touche pas à mon poste (TPMP) broadcast live on C8 on 13 February 2023 © BestImage

9 / 17 Exclusif - Kelly Vedovelli, Valérie Benaim, Matthieu Delormeau, Cyril Hanouna - Emission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée par C.Hanouna en direct le 05/10/21 sur C8, avec pour invités - Paris le 05/10/21 © Jack Tribeca / Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

10 / 17 Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l’émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 à Paris le 7 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage No Web - Belgique et Suisse © BestImage

11 / 17 Info - Plainte de Laeticia Hallyday pour Injures publiques contre sa fille Joy dans l'émission "Touche pas à mon poste" - Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l’émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 02/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage No Web - Belgique et Suisse © BestImage

12 / 17 Exclusif - Cyril Hanouna - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 26 janvier © Jack Tribeca / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

13 / 17 Info - Plainte de Laeticia Hallyday pour Injures publiques contre sa fille Joy dans l'émission "Touche pas à mon poste" - Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l’émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 20/09/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

14 / 17 Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l’émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 23/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage No Web - Belgique et Suisse © BestImage

15 / 17 Exclusif - Kelly Vedovelli sur la plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 7 février 2023 © Jack Tribeca / Bestimage Exclusif - No web en Suisse / Belgique Set of the programme Touche pas à mon poste (TPMP) broadcast live on C8 on 7 February 2023 © BestImage

16 / 17 Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l’émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 23/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage No Web - Belgique et Suisse © BestImage