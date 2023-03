Cyril Hanouna sort du silence sur sa situation amoureuse, 24h après Kelly Vedovelli

Ce mardi 14 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a invité Jordan de Luxe pour le féliciter de son record d'audience avec son émission Chez Jordan. Il l'a notamment autorisé à lui poser quelques questions, dont une qui concerne sa situation sentimentale actuelle. "Je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Vous pouvez vérifier", a assuré le papa de Lino et Bianca, avant de répondre à une question, à savoir s'il est "bisexuel" ou non. "Tu me bouffera jamais le c** !", a prévenu Baba à son invité du soir. Une réponse qui a le mérite d'être clair !

Pour rappel, il y a à peine 24h, c'est Kelly Vedovelli qui a été amenée à s'exprimer sur sa vie amoureuse sur ses réseaux sociaux. Car elle est visée depuis quelques semaines par des rumeurs selon lesquelles elle serait en couple avec l'animateur de TPMP. Un abonné a notamment cherché à savoir si c'était vrai ou non. "Si ça permet d'apaiser votre âme à tous avec ce sujet : non", lui a-t-elle répondu dans un premier temps, avant de laisser entendre qu'elle est lassée par cette question : "Boring. Lâchez-moi la grappe lol. Je vous aime quand même".

Je ne suis pas ouvert à l'amour

Elle a ensuite indiqué à un autre abonné qu'elle ne cherchait pas l'amour. C'est également ce qu'affirmait Baba en mai dernier, toujours sur le plateau de son émission : "Je suis célibataire. Je ne suis pas ouvert à l'amour, je suis ouvert à rien du tout. Je le dis et je le redis, je suis fermé à l'amour (...) Par respect pour les personnes qui étaient avec moi, pour l'instant vraiment, je vous le dis je reste célibataire... pendant au moins deux ans. Deux ans de célibat". Reste à savoir s'il est resté fidèle à cette ligne de conduite depuis ou non.

A noter que Jordan de Luxe a également cherché à savoir quel était "le plus beau cadeau" qu'il avait fait à son fils. "Je lui ai offert un très beau vélo PSG, à une vente aux enchères. C'était pour la fondation du PSG, et il m'a coûté beaucoup d'argent : 90 000 euros... C'était pour faire un don pour l'association", a répondu Cyril Hanouna. Un joli geste de la part de l'animateur.