Cyril Hanouna papa au grand coeur : il offre un incroyable cadeau à son fils Lino, tendre photo

Encore une belle soirée pour la Fondation PSG, qui a organisé une prestigieuse vente aux enchères hier soir au Parc des Princes, en présence des stars du club et de nombreuses célébrités. Si l'actualité du Paris Saint-Germain se concentre plutôt sur le futur de sa star Kylian Mbappé, le club n'en oublie pas moins de faire des évènements pour la bonne cause. Une vente aux enchères de 10 lots plus prestigieux les uns que les autres a été organisé et si le natif de Bondy a fait sauter la banque en repartant avec deux lots pour un total de 240 000 euros, l'animateur Cyril Hanouna n'a pas été en reste puisqu'il est reparti avec un très beau cadeau pour son fils.

Lorsque l'animateur de cette enchère a évoqué ce vélo aux couleurs du club et dédicacé par l'ensemble des joueurs, le présentateur de 47 ans n'a pas attendu longtemps avant de se lancer dans la bataille. Après une passe d'armes entre lui et le capitaine du PSG, Marquinhos, Cyril Hanouna a fini par empocher la victoire pour un prix record de 90 000 euros ! Une offre très généreuse de la part de ce dernier, qui voulait visiblement faire plaisir à son petit Lino, qui l'accompagnait pour l'occasion. Ravi d'avoir emporté l'enchère, il n'a pas pu résister à faire un peu d'humour après sa victoire. "Quand je vais dire que j'ai acheté un vélo à 90 000 euros à mon fils... C'est pas bon, c'est pas bon !", plaisante-t-il au micro.