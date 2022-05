Diaporama : Dalida stérile : cette opération qui a détruit son corps

1 / 14 Dalida stérile : cette opération qui a détruit son corps

2 / 14 Dalida

3 / 14 Exclusif - Thierry Ardisson - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





4 / 14 Portrait de Dalida dans un dîner

5 / 14 Exclusif - Thierry Ardisson - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





6 / 14 Dalida en robe rouge

7 / 14 Exclusif - Thierry Ardisson - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage

8 / 14 Dalida en plan serré

9 / 14 Exclusif - Thierry Ardisson - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage

10 / 14 Dalida archives

11 / 14 Semi-Exclusif - Thierry Ardisson et sa femme Audrey Crespo-Mara - Lancement du numéro 75 de la revue littéraire "La règle du jeu", avec pour thème "Comment lisez-vous ?", au Café de Flore à Paris. Le 16 février 2022 © Coadic Guirec / Bestimage

12 / 14 Orlando et Dalida

13 / 14 Thierry Ardisson et sa femme Audrey Crespo-Mara - Vernissage de l'exposition Jean Gabin à l'Espace Landowski / Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt le 8 mars 2022.