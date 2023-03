Diaporama : Des chiffres et des lettres : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard virés, la somme vertigineuse qu'ils réclament

1 / 9 Des chiffres et des lettres : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard virés, la somme vertigineuse qu'ils réclament

3 / 9 Les deux figures emblématiques du programme de France 3 ont décidé d'engager des poursuites judiciaires après leurs départs forcés du jeu Archives - Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat - Personnalités lors de l'émission "On repeint la Musique" en mai 2012 © BestImage, JLPPA / Bestimage

4 / 9 Ils réclament aujourd'hui des sommes mirobolantes, à savoir 530 000 euros chacun, dont 200 000 euros de dommages et intérêts, et 135 000 euros d'indemnité conventionnelle. Enregistrement de l'émission "Des chiffres et des lettres" © Guillaume Gaffiot /Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

6 / 9 " La chose s'est faite brutalement. Vous ne quittez pas sans regret une société où vous avez passé près de 50 ans de votre vie, surtout du jour au lendemain ", a réagi Bertrand Renard , spécialiste des chiffres du jeu depuis 1975. Enregistrement de l'émission "Des chiffres et des lettres" © Guillaume Gaffiot /Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

