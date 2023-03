Des chiffres et des lettres : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard virés, la somme vertigineuse qu'ils réclament

À la rentrée dernière, l'émission Des chiffres et des lettres a fait son retour sur France 3 de manière bien différente. Il s'est en effet fait sans les incontournables Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975 et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres depuis 1986. Malheureusement, ils ont tous deux été écartés du jeu après de vifs désaccords avec la production.

En guerre avec France Télévisions depuis, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat vont porter l'affaire devant le conseil de prud'hommes selon les dernières informations du Parisien. Ils dénoncent un départ "contraint et forcé" du programme pour lequel ils travaillaient depuis respectivement 47 et 36 ans. Ainsi, le duo réclame pas moins de 530 000 euros chacun, dont 200 000 euros de dommages et intérêts, et 135 000 euros d'indemnité conventionnelle. Leur audience a été fixée au 4 mai prochain à Paris.

Nos confrères du Parisien ont réussi à les contacter dans la journée de samedi 11 mars pour recueillir leurs sentiments sur le sujet. "Ça a été très douloureux, j'en ai perdu le sommeil un temps", a confié Arielle Boulin-Prat, ajoutant néanmoins être d'un "naturel optimiste et combatif". Son acolyte Bertrand Renard regrette de son côté que "cela se termine comme cela". "La chose s'est faite brutalement. Vous ne quittez pas sans regret une société où vous avez passé près de 50 ans de votre vie, surtout du jour au lendemain", a-t-il également déclaré.

Le tandem renvoyé avec "une rare violence"

C'est au mois d'août dernier qu'il avait été annoncé que Des chiffres et des lettres basculerait le week-end afin de laisser la place à Cyril Féraud son nouveau jeu en semaine et se séparait de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat. Selon les dires des principaux intéressés, cela s'était fait avec "une rare violence". "Pour la chaîne nous ne sommes rien. On a eu aucun coup de fil. On a été virés, en visio, en 10 minutes. C'est ça la réalité", avait confié Madame Lettres sur les ondes de Virgin Radio début septembre. Pour rappel, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard étaient renouvelés en CDD depuis toutes ces années. Ils ont depuis été remplacés par Stéphane Crosnier et Blandine Maire.