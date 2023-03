Diaporama : Didier Barbelivien papa de jumelles de 12 ans : elle sont "soeurs" avec la fille d'un président

1 / 19 Didier Barbelivien papa de jumelles de 12 ans : elle sont "soeurs" avec la fille d'un président

Didier Barbelivien est papa de quatre enfants : David, 42 ans, Hugo, 17 ans et Lola et Louise, 12 ans.

Les deux dernières sont issues de sa relation avec sa compagne Laure, de 29 ans sa cadette

Des petites filles presque comme des "soeurs" avec Giulia, la fille issue du mariage entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : " Elles ne se quittent pas. Elles sont pratiquement élevées ensemble. Comme des soeurs. Elles ont neuf mois de différence. On part souvent ensemble en vacances" confiait-il dans " Closer " en 2020.

Une proximité expliquée par la grande amitié qui lie le politique et le chanteur depuis de longues années

"J'ai été là dans les moments où il fallait une voix extérieure à l'entourage d'un président. Je dois reconnaître, modestement, que la réciproque est vraie. Il a toujours été là pour me remettre dans les rails."

Une relation qui n'est donc pas près de s'arrêter !

