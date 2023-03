Didier Barbelivien papa de jumelles de 12 ans : elle sont "soeurs" avec la fille d'un président

Il y a des amitiés qui ne s'expliquent pas. Celle qu'entretiennent Didier Barbelivien et Nicolas Sarkozy en fait partie. Depuis de longues années, les liens entre le chanteur, qui fête ses 69 ans ce vendredi 10 mars, et l'ancien président de la République ne font que se renforcer. A tel point qu'ils formeraient presque avec leurs enfants et leurs femmes une immense famille. C'est en tout cas comme tel que l'interprète de Jean de France l'a partagé dans une interview accordée au magazine Closer en 2020.

A l'époque, Didier Barbelivien évoquait sa vie de papa de jumelles et les liens que ces dernières continuent d'avoir avec Giulia, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : "Elles ne se quittent pas. Elles sont pratiquement élevées ensemble. Comme des soeurs. Elles ont neuf mois de différence. On part souvent ensemble en vacances", indiquait-il. Si elles se voient si régulièrement, c'est pour la simple et bonne raison que les papas sont comme les deux doigts de la main.

Une amitié de longue date

Si en politique, les véritables amitiés ont du mal à exister, Nicolas Sarkozy peut se vanter d'avoir conservé la sienne avec Didier Barbelivien. Le chanteur a toujours été là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Un soutien réciproque sur lequel il acceptait d'en dire plus à l'époque : "J'ai été là dans les moments où il fallait une voix extérieure à l'entourage d'un président. Je dois reconnaître, modestement, que la réciproque est vraie. Il a toujours été là pour me remettre dans les rails."

Des preuves, ils en ont. Dernièrement, Nicolas Sarkozy a affronté une douloureuse épreuve : la perte de son père Pal à 94 ans, cinq ans après la disparition de sa maman Dadu, comme elle se faisait surnommer, en décembre 2017. Si perdre un parent est une logique de la vie, elle n'est jamais facile à encaisser. Là encore, pour les obsèques célébrées ce 9 mars, Didier Barbelivien était présent avec Laure, mère de Lola et Louise, pour soutenir l'ancien président et son épouse Carla, affectée par la perte de son beau-père. Une épaule indispensable sans laquelle le politique perdrait sûrement ses repères. Et vice-versa.