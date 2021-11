Diaporama Elisabeth Moreno, son oeil caché par sa mèche : la ministre s'explique sur ce choix

1 / 12 Elisabeth Moreno, son oeil caché par sa mèche : la ministre s'explique sur ce choix

2 / 12 Exclusif - Elisabeth Moreno (Ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'egalité des chances) - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste)

3 / 12 Elisabeth Moreno (Ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances) - Arrivées au dîner des chefs d'Etats et de Gouvernements au palais de l'Elysée à Paris.

4 / 12 Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances arrive au palais de l'Élysée à Paris, France, le 10 novembre 2021.

5 / 12 Le président de la République française Emmanuel Macron, Jean Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères, Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et la vice-présidente des États-Unis en réunion au palais de l'Élysée à Paris, France, le 10 novembre 2021.

6 / 12 Exclusif - Elisabeth Moreno (Ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'egalité des chances) - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée par Cyril Hanouna le 23 novembre 2021 sur C8 - Paris le 23 novembre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage

7 / 12 Exclusif - Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances lors de l'émission "Face aux territoires" présentée par C.Viguier dans les studios de TV5 Monde à Paris, France, le 21 octobre 2021.

8 / 12 Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances lors de la cérémonie d'hommage national à Hubert Germain, chancelier d'honneur de l'Ordre de la Liberation et dernier Compagnon de la Liberation dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, France, le 15 octobre 2021.

9 / 12 Elisabeth Moreno, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances arrive au conseil des ministres du 7 juillet 2020, au palais de l'Elysée à Paris.

10 / 12 Elisabeth Moreno (nouvelle Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances) - Cérémonie de passation de pouvoir place Beauvau à Paris le 7 juillet 2020.

11 / 12 Elisabeth Moreno - ministre auprès du Premier ministre - chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes - de la diversité et de l'égalite des chances - Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 juillet 2020.