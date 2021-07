Diaporama Emmanuel Macron, ses rares confidences sur Brigitte : "Ce qui lui importe, c'est d'être utile"

11 / 13

Le couple présidentiel, le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame Brigitte Macron (Trogneux) ont accueilli le président de la République fédérale d'Allemagne et sa femme avec une cérémonie militaire, avant de pénétrer dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg pour un concert d'oeuvres de Debussy et Beethoven à Strasbourg, France, le 4 Novembre 2018, pour lancer une semaine de commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.



La Première Dame française est vêtue d'une veste zippée à col métallisé signée Louis Vuitton, la même que le soir de l'élection de son mari.