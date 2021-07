Emmanuel Macron, ses rares confidences sur Brigitte : "Ce qui lui importe, c'est d'être utile"

Pas facile de vivre aux côtés du chef de l'Etat. Emmanuel Macron a bien conscience que la place de son épouse, Brigitte, est difficile à cerner pour le grand public. Interviewé par le magazine ELLE à dix mois de l'élection présidentielle de 2022, le plus jeune président de 43 ans a dressé le bilan de son mandat toujours en cours. Questionné sur les inégalités salariales, les chiffres alarmants des féminicides et le congé paternité, Emmanuel Macron a également profité de cette entrevue pour parler du rôle de son épouse, Brigitte Macron, réel soutien depuis qu'il s'est lancé en politique.

Les journalistes l'ont questionné sur la modernisation du statut de première dame qui n'existe pas dans l'Hexagone et qu'il a tenté de mettre en place. "Le pouvoir est hyper personnalisé en France, c'est très brutal pour les hommes et les femmes qui partagent la vie d'une personnalité politique", assure-t-il.

Puis, il en dit plus sur le rôle de son épouse : "Brigitte imprime ses marques à travers les causes qu'elle défend. Ce qui lui importe, c'est d'être utile", explique l'ancien ministre de l'Economie qui confie que sa femme n'a pas hésité à lui donner son avis d'ancienne professeure de français lorsqu'il travaillait sur la réforme des retraites en 2014. Pour ce qui est de la vie du couple, Emmanuel Macron a rappelé que sa femme et lui travaillent main dans la main à l'Elysée. "Il y a une fonction de conjoint ou conjointe qui est importante (...) où l'on reçoit des dirigeants étrangers, on le fait à deux".

Très investie dans le bénévolat, Brigitte Macron n'a jamais manqué de donner de sa personne, allant même jusqu'à participer en 2018 à une mini-série, Vestiaires, diffusée sur France 2 à l'époque, pour "défendre" le handicap et l'inclusion.

Emmanuel Macron : quelle place pour les femmes en politique ?

L'interview, parue dans l'édition papier du 2 juillet 2021, a beaucoup tourné autour des femmes et de leurs droits, fer de lance de ELLE. Dans les colonnes du magazine, le chef de l'Etat s'est félicité de leur présence, de plus en plus importante dans la vie politique, en rappelant qu'un groupe parlementaire, celui de LaREM, compte 47% de femmes ! "Une première dans l'histoire de la Ve République", s'est-il félicité. Emmanuel Macron est aussi le premier président français à nommer une femme à la tête du ministère des Armées, Florence Parly et une autre, Laurence Des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre. Brigitte Macron y serait-elle pour quelque chose ?