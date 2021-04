Emmanuel Macron : Rares confidences sur sa vie de couple avec Brigitte, une précieuse alliée

Rares sont les confidences d'Emmanuel Macron sur la femme qui partage sa vie depuis plus de 25 ans. Alors qu'il préparait un nouvel ouvrage consacré au président de la République, intitulé Emmanuel Macron, vérités et légendes (éd. Perrin, le 6 mai en libraires), le journaliste du Figaro Arthur Berdah a pu s'entretenir avec le chef de l'Etat. L'occasion pour ce dernier d'évoquer sa première dame et l'influence qu'elle peut avoir à l'Elysée.

"Elle partage tout de ma vie, du soir au matin", a notamment confié le président, comme le montrent des extraits de l'ouvrage dévoilés par Le Figaro le 30 avril. "Elle a une place dans cette maison qui n'est pas que celle d'être la femme qui m'accompagne dans la vie." Une place d'épouse qu'elle occupe depuis maintenant 13 ans, et un rôle de conseillère de l'ombre qu'elle remplit en toute discrétion depuis son arrivée au 55 rue Faubourg Saint-Honoré, il y maintenant quatre ans.

"Elle est attentive à ce que je fais, attentive au pays... Par son activité associative, elle noue beaucoup de contacts et elle entend beaucoup de choses a-t-il ajouté. Elle est à la fois un relais et une sensibilité. J'écoute ce qu'elle sent, ce qu'elle dit et ce qu'on lui dit. Elle me connaît et j'ai confiance en son jugement." Le président de la République le reconnaît, "il serait faux de dire qu'elle n'a aucun rôle et aucune influence sur (lui)."